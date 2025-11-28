おととい香港で発生した高層マンションの火災は、これまでに94人の死亡が確認されました。現場から最新情報です。

火災のあった高層マンションです。きのう深夜は高層階が燃えているのが確認できましたが、いまここから火が上がっているのは見受けられません。ただ、鎮火の情報はまだ入ってきていません。

香港メディアによりますと、この火災でこれまでに消防隊員1人を含む94人が死亡、76人が負傷しました。負傷したうち12人が重篤な状態だということです。

現場で消火活動にあたった男性がJNNの取材に応じ、その深刻さを語りました。

消防にあたった男性

「保護ネットが燃えやすく、乾燥していて、風もありました。隣に燃え移ったあとはとても速く燃え広がりました。香港の歴史で最も深刻な火事だと、みんな言っています」

いま、住民らは近くの体育館などでの避難生活を余儀なくされています。そこで出会ったマンションの住人の女性は私たちの取材に、「家を失ってショックだ。まだ隣の家の人と連絡がとれていない」と切実な思いを話してくれました。

また、避難所には、このマンションの住人だけでなく近くのマンションの住人も避難しているということで、住民らの不安は続いています。