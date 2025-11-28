俳優の北川景子が２７日、フジテレビ系「トークィーンズ」で、美と健康の意外な？秘けつを明かした。

北川は、朝６時過ぎに起きると、まずはラジオ体操を行うという。聞き手の野々村友紀子が「ヨガやピラティスじゃなくて？」と驚くと「ラジオ体操だけ唯一ずっと続けられている」という。

「コロナ禍で始めた。外に出られないし、運動不足で、何ができるかなって考えた時に原点に返ってやろうと」と始めた理由を明かすと「そこから何気なくやってたら、（体を）全部使う。これをやるのはすごいいいなって」とラジオ体操の良さに気付いたという。

そこから「ラジオ体操だけはやってます、何があっても。それをしないと起きられない」というほどに。自宅のテレビにＹｏｕＴｕｂｅでラジオ体操を流し、出来る時は夫のＤＡＩＧＯ、子供達も一緒にやっているという。

ピラティスやヨガもやっていたが「続かなかった」といい「ラジオ体操はどこでもできる、楽屋でもできる。短い時間でできる。続けやすい」とその良さを猛烈アピール。アンミカは「はやるんちゃう？北川景子さんがやってるって」というと、北川も「はやらせたい！」と意欲的だった。