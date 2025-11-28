ロシアのプーチン大統領は来週行われる予定のアメリカの特使との会談で、ロシアが一方的に併合したウクライナ南部クリミアとウクライナ東部の領土の扱いが主な議題の一つになると述べました。

ウクライナのゼレンスキー大統領は27日、和平計画をめぐり、アメリカとウクライナの代表団が今週協議を行うと明らかにしました。

来週にはアメリカのウィットコフ特使がモスクワを訪問し、プーチン大統領と会談する予定です。

ロシア プーチン大統領

「ウクライナ軍が（東部ドンバス地方から）撤退すれば、軍事行動が停止される。 撤退しなければ、我々は武力によって目的を達成するだけだ」

プーチン大統領は27日、戦闘が続く東部ドネツク州などのドンバス地方についてこのように強調。ウィットコフ特使との会談では、ロシアが一方的に併合したクリミアと東部ドンバス地方の領土の法的な扱いが主な議題の一つになると述べました。

一方で、ゼレンスキー氏について任期が切れた「非合法な大統領」だとする持論を繰り返し、「いかなる文書も署名する意味がない」と主張しました。