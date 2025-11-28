牧場でヒツジと出会ったコミュ力高めのわんこ。ご挨拶しようと近づいたら…？その後のちょっぴり切ない光景が反響を集め、投稿は10万回再生を突破。「みんなドン引きｗ」「本能ってスゴイ」「本当にコミュ力高すぎる！」といったコメントが寄せられることとなりました。

大好きな牧場へお散歩♪

YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」では、ボーダーコリーの女の子「リーリエ」ちゃんと、オーストラリアンシェパードの男の子「ガルチェロ」くん姉弟の日常が紹介されています。

この日のお散歩は、ガルチェロくんが大好きだという牧場です。まずは牛さんにご挨拶！フレンドリーでコミュ力高めのガルチェロくん、牛さんの元へ行きたくて仕方のない模様。まるで顔見知りかのように、お互い慣れた様子だったとか。

ポニーさんにもご挨拶をし、とっても満足そうなガルチェロくん。そのコミュ力の高さには驚きです。

ドン引き…！切ない光景に思わず笑いが

続いてヒツジさんにもご挨拶…と近寄る2匹ですが、ピタッとその場で止まり『こないで！』と怒っているようだったとか。さらに隅へ隅へと移動し遠くからジッと2匹をガン見…！その光景はまるで『牧羊犬だ…！』と本能が刺激され怖がっているかのよう。

そうです、リーリエちゃんもガルチェロくんも犬種のルーツはヒツジたちを管理・誘導する牧羊犬。ヒツジたちがドン引きしてしまう理由に納得ですが、切ないながらもちょっぴり笑いを誘う光景だったそう。

初めてお友達に♡

ヒツジさんとご挨拶がしたいガルチェロくんのために、反対側のエリアへ行ってみます。すると、1匹のヒツジさんがそばへきてくれたそう。お顔を近づけてお互いにご挨拶！お友達になれてとっても嬉しそうだったというガルチェロくん。

もっと遊びたくて勢いよく突進するガルチェロくんをたしなめるリーリエちゃん。お姉ちゃんはどんなときもお姉ちゃんなのでしょう。ママは「いつもありがとう」と、そう感謝の気持ちを伝えたといいます。

大好きな牧場で初めてヒツジさんとお友達になれたガルチェロくんは、スキップしているかのような軽快な足取りで帰路についたそうですよ♡

この投稿には「ヒツジたちのドン引き加減がｗ」「ガルちゃん、思いが通じて良かったね！」「本能ってスゴイなぁ」などのコメントが寄せられています。二転三転しましたがお友達になれて良かったですね、ガルちゃん♪

YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」には、リーリエちゃんとガルチェロくんの賑やかな日常が投稿されていますよ。猫も掃除機も友達…！？コミュ力高すぎるガルチェロくんをご覧ください♪

