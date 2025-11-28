独占コメント到着！今福マサミチ、アーティストデビュー20周年のスタートを飾る新曲「Beyond goodbye」リリース

歌手の今福マサミチが、11月28日に、さよならした人を思う悲痛な思いを綴った新曲『Beyond goodbye』をリリースした。

今作は、「あなたはバカだよね、僕は大バカだよ」という歌詞が印象的な楽曲に仕上がっており、歌詞全体を通して見ると恋よりも大きいテーマになっていることがうかがえる。

今福は、2020年にリリースしたアルバム“My 3rd Street”から「王様のブランチ」「スーパーサッカー」「Love Music」「Tune」といった数々のタイアップを獲得。

中でもタレントのmisonoらとコラボレーションしたクリスマスムード満載の楽曲「Very Merry Christmas feat.misono & 虹色侍(ずま) & よかろうもん」は2021年時点でサブスクリクション再生250万回を突破した。

12月3日〜7日には、シアターアルファで行われるミュージカル「Red Shoes」にクリス役で出演する。

【今福マサミチ コメント】

歌手デビュー20周年をむかえるにあたり、1番最初にリリースしたかった楽曲を世に出す事ができ、本当に嬉しく思っています。忘れられない過去を取り戻しにいくのか、それを抱えながら今の幸せで上書きしていくのか、どちらも正解だと思います。それぞれの正解で、みなさんが今幸せなことを願っています。