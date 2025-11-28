『脱線事故を起こす柴犬』電車のおもちゃで遊ぶ小さな男の子→無慈悲すぎる『邪魔の仕方』が11万表示「仕方ないｗｗ」「可愛すぎるあんよ」
息子さんが遊んでいる、電車のおもちゃのレールの先で「犬が邪魔をした」結果…無慈悲すぎる「脱線事故」の様子が反響を呼んでいます。
話題となっている動画は記事執筆時点で11万回再生を突破し、「仕方ないよねｗ」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。
【動画：『脱線事故を起こす柴犬』電車のおもちゃで遊ぶ小さな男の子→無慈悲すぎる『邪魔の仕方』】
太ももがレールの上に…
Xアカウント「@yomogi_shibainu」に投稿されたのは、小さな息子さんが遊んでいる、電車のおもちゃのレールの先で「邪魔」をしてしまった柴犬の男の子「よもぎ」くんの様子。
おもちゃのすぐそば、真横で座ってくつろいでいるよもぎくん。しかし、よく見るとフワフワの太ももがレールの上に乗っかってしまっています…！
まさかの「脱線事故」
よもぎくんは急に痒くなってしまったのか、レールに乗っかっていた足でお顔をカイカイ。すると太ももがおもちゃの電車にぶち当たってしまい、まさかの「脱線事故」が起きてしまったんだとか。
よもぎくんの太ももによって電車は止まり、1両目が無惨にも「脱線」してしまいます。しかし全く意に介せずのよもぎくん、2両目にも足をゴンッと当ててしまっています。
動じないワンコ
悲しすぎる「脱線事故」を目の当たりにして、ショックを受けたのは小さな息子さん。「あぁー！！」と悲しそうな声をあげて怒っていますが、よもぎくんはそれも全く気にしていない様子。
息子さんに怒られても、その場をどこうとしないよもぎくん。まったりとくつろいでいたら、無慈悲すぎる「脱線事故」を起こしてしまったよもぎくんなのでした。
投稿には「仕方ないよねｗ」「可愛すぎる」「罪はないよねｗ」「素敵すぎるあんよ」「線路の奪い合い！！」といったコメントが寄せられています。
よもぎくんのお茶目な日常は、Xアカウント「@yomogi_shibainu」でチェックすることができます。
写真・動画提供：Xアカウント「@yomogi_shibainu」さま
執筆：nagai
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。