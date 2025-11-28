息子さんが遊んでいる、電車のおもちゃのレールの先で「犬が邪魔をした」結果…無慈悲すぎる「脱線事故」の様子が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で11万回再生を突破し、「仕方ないよねｗ」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：『脱線事故を起こす柴犬』電車のおもちゃで遊ぶ小さな男の子→無慈悲すぎる『邪魔の仕方』】

太ももがレールの上に…

Xアカウント「@yomogi_shibainu」に投稿されたのは、小さな息子さんが遊んでいる、電車のおもちゃのレールの先で「邪魔」をしてしまった柴犬の男の子「よもぎ」くんの様子。

おもちゃのすぐそば、真横で座ってくつろいでいるよもぎくん。しかし、よく見るとフワフワの太ももがレールの上に乗っかってしまっています…！

まさかの「脱線事故」

よもぎくんは急に痒くなってしまったのか、レールに乗っかっていた足でお顔をカイカイ。すると太ももがおもちゃの電車にぶち当たってしまい、まさかの「脱線事故」が起きてしまったんだとか。

よもぎくんの太ももによって電車は止まり、1両目が無惨にも「脱線」してしまいます。しかし全く意に介せずのよもぎくん、2両目にも足をゴンッと当ててしまっています。

動じないワンコ

悲しすぎる「脱線事故」を目の当たりにして、ショックを受けたのは小さな息子さん。「あぁー！！」と悲しそうな声をあげて怒っていますが、よもぎくんはそれも全く気にしていない様子。

息子さんに怒られても、その場をどこうとしないよもぎくん。まったりとくつろいでいたら、無慈悲すぎる「脱線事故」を起こしてしまったよもぎくんなのでした。

投稿には「仕方ないよねｗ」「可愛すぎる」「罪はないよねｗ」「素敵すぎるあんよ」「線路の奪い合い！！」といったコメントが寄せられています。

よもぎくんのお茶目な日常は、Xアカウント「@yomogi_shibainu」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Xアカウント「@yomogi_shibainu」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。