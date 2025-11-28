【ちいかわ】セブン‐イレブンでちいかわデザインの和菓子が発売/ちいかわ、ハチワレ、うさぎが登場

ちいかわデザインの和菓子、「食べマスあそーと ちいかわ」が12月2日から全国のセブン‐イレブン店舗(一部店舗を除く)で発売する。ラインアップはパジャマを着たちいかわ・ハチワレ・うさぎの3種類で、表情はそれぞれ5種類ずつ。価格はすべて税込398円。

「ちいかわ」はイラストレーター･ナガノ氏が描くX(旧Twitter)発の人気作品だ。

今回発売する商品は、練り切りと餅の両方にあんこを入れ込んだ、もっちりとした食感が特徴の和菓子。もち菓子でできたキャラクターと、練り切りでできた星を組み合わせた2個セットの「食べマスあそーと」となっている。「食べマス」は“食べられるマスコット”をコンセプトに、餡や砂糖、もち粉などでキャラクターの特徴を細かく表現した和菓子ブランド。発売元は株式会社バンダイだ。

〈商品ラインアップ(価格はすべて税込398円)〉

◆食べマスあそーと ちいかわ パジャマver.

ちいかわは中身がいちご餡でセットの星はこしあん

◆食べマスあそーと ハチワレ パジャマver.

ハチワレは中身がミルク餡でセットの星はこしあん

◆食べマスあそーと うさぎ パジャマver.

うさぎは中身がミルクティー風餡でセットの星はチョコレート味餡

