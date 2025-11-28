37歳・鈴木奈々、谷間のぞくランジェリー姿でいまの体重＆身長を明かす 「今のバストが一番自信あります！」と自信も
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が25日、自身のインスタグラムを更新。谷間がのぞくランジェリー姿の写真を添え、現在の身長・体重を明かした。
【写真】「今のバストが一番自信あります！」谷間のぞくランジェリー姿の鈴木奈々
投稿ではイメージモデルを務めるLUNAナイトブラを着用したオフショットを披露し「#154センチ #51キロ」「今のバストが一番自信あります！」と宣言。続けて「美バスト目指してます！」とも話し、美意識の高さをのぞかせていた。
コメント欄には「まぶしすぎる」「素敵です」「めちゃくちゃセクシースタイル抜群！」「奈々ちゃん妖艶です」「眼鏡」など、さまざまな反響が寄せられている。
