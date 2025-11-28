香港の高層マンションで26日に発生した大規模な火災では、これまでに94人が死亡しました。現場から中継です。

火災が起きた現場のマンション前です。火災発生から40時間以上が経過し現在、炎や煙は見えなくなりました。マンションの外壁を見てみますと黒焦げになっていて、火の勢いがどれだけ強かったのかを物語っています。

香港メディアによりますと、この火事でこれまでに少なくとも94人が死亡、76人がケガをしています。また、今も200人以上と連絡がとれなくなっているということです。

今回の火事では、過失致死の疑いで工事業者の取締役ら3人が逮捕されていますが、地元当局は、マンションの大規模改修工事に関連する汚職の可能性もあるとして捜査を開始したということです。

火災現場のすぐ近くには自宅が燃えてしまった被災者のために、衣服や食品などを無償で提供する場が設けられていました。40年以上住んでいた自宅が燃えてしまった被災者は、身につけている衣服の全てが、支援品だとした上で、「小さいカバンとスマートフォン以外、何も無いんだ」と肩を落としていました。

地元の消防当局によりますと、燃えた7棟の捜索は、現地時間の午前9時までに完了する見通しだということです。