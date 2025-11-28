衆議院での少数与党が解消されることになります。与党の自民党会派に衆議院会派「改革の会」の議員3人が加わる方針を固め、28日午後に正式に合意する見通しです。高市首相の政権運営に追い風となります。中継です。

自民党が衆議院で過半数割れしてからおよそ1年。ある与党議員は「これで安定して与野党調整ができる。政権も少し余裕がでるのでは」と安堵を口にしています。

新たに衆議院の自民党会派に加わるのは、ことし9月に日本維新の会を離党し、「改革の会」に所属する斉木武志議員、守島正議員、阿部弘樹議員の3人です。

複数の与党関係者によりますと、3人は、28日午後にも自民党の鈴木幹事長らと面会し、正式に手続きを行うということです。

3人が加わることで与党は233人となります。予算案や法案の通過に必要な過半数に達し、衆議院での少数与党の状態が解消することになります。

一方、参議院では過半数まで6議席足りず、ある与党幹部は「状況は改善したが、大変なことは変わりない」と楽観はしていません。

また、複数の野党幹部は「野党としての戦略は変わらない」と強調していますが、ある野党幹部は「リスクを背負ってまで解散する理由がなくなったのでは」と指摘します。

高市政権にとっては1年ぶりの衆院の過半数確保で大きな一歩になった一方、参議院では過半数を割っており、「ねじれ国会」の状態が今後続くこととなります。