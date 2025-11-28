楽天ヴィッセル神戸株式会社は２８日、ノエビアスタジアム神戸正面広場にて、１２月１２日から２５日のクリスマスシーズン限定で、毎日午後５時〜９時に「ノエスタライトアップ２０２５」を開催すると発表した。

ヴィッセル神戸は、ノエビアスタジアム神戸を訪れた人や地域の人々に笑顔を届けるべく、地域貢献活動の一環として、毎年クリスマスシーズン限定でライトアップを開催しており、今年で５回目を迎える。今年の見どころは、ヴィッセル神戸クラブ創設３０周年を記念した特別演出。７万個のＬＥＤを使用した豪華なライトアップで盛り上げる。

また、プロジェクションマッピングで映し出される３０周年特別演出では、入口からスタジアムに続く並木道とスタジアム正面の選手看板サイドに、ヴィッセル神戸３０周年ロゴがライトアップで映し出される。さらに並木道では、ヴィッセル神戸からのメッセージが映し出され、スタジアムを訪れた観客を歓迎する。

広場中央のクリスマスツリーは３０分に１回Ｊ―ＰＯＰソングに合わせて光るライトアップショーも実施。訪れる人がよく知る曲で、光と音の特別ショーが楽しめる。