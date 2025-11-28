同性婚を認めない規定、東京２次訴訟で東京高裁は「合憲」判断…過去５件の高裁判決は「違憲」

同性同士の婚姻を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、東京都などに住む同性カップルら８人が国に損害賠償を求めた「東京２次訴訟」の控訴審で、東京高裁（東亜由美裁判長）は２８日、現行の法制度を「合憲」とする判決を言い渡した。

原告側の控訴を棄却し、国への賠償請求を認めなかった。１審・東京地裁は「違憲状態」と判断していた。

同種訴訟は２０１９年以降、札幌、東京（１次、２次）、名古屋、大阪、福岡の５地裁に計６件起こされた。これまでに言い渡された５件の高裁判決はすべて「違憲」としており、今回が唯一の「合憲」となった。原告らは上告する方針で、早ければ来年中にも最高裁が統一判断を示す可能性がある。

訴訟では、婚姻は異性間で行うものとしている民法などの規定が、「法の下の平等」を保障する憲法１４条１項、「婚姻の自由」を定める憲法２４条１項、「婚姻などの事項は個人の尊厳と両性の平等に立脚して制定する」とする同条２項に反するかが争われた。

昨年３月の１審判決は、同性婚を認めないことは「同性カップルの人格的利益を剥奪（はくだつ）するものだ」として憲法２４条２項に違反する状態としつつ、制度の構築は国会に委ねられるとして、「違憲状態」としていた。

控訴審で原告側は、同性カップルは法律婚による社会生活上の制度保障がなく、重大な不利益を受けていると主張。性的少数者への社会的な理解の広がりも踏まえれば、同性婚を認めないことは不合理な差別で、憲法に違反すると訴えた。

国側は、憲法が「夫婦」などの文言を使っていることから、婚姻は異性間が前提で同性婚は保障していないと反論。婚姻制度は国の伝統や国民感情などを踏まえて決められるべきで、国会に広範な裁量が与えられていると主張していた。