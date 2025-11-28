59歳で「貯蓄500万円」ほどです。老後“2000万円”必要と聞きますが、実際60代で「貯蓄2000万円」以上の割合はどのくらいですか？ 最新データで“平均・中央値”を確認

60歳代の平均貯蓄額は「500万円」に満たない

金融経済教育推進機構（J-FLEC）「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」によると、60歳代の現在保有している預貯金残高合計の平均は「377万円」であり、500万円を「預貯金の形で」保有している世帯は少ないと考えられます。

口座の有無については、



・口座は保有しているが、現在、残高はない：29.6％

・口座を保有していない：1.5％



となっており、60代でも「約3割」が口座を保有していない、または預貯金ゼロの可能性があるようです。



60歳代で「老後2000万円問題」をクリアしている世帯の割合は「3割以下」

同調査の 金融資産保有額（金融資産を保有していない世帯を含む）では、「2000～3000万円未満」は7.4％、「3000万円以上」は19.0％で、「老後2000万円問題」をクリアしている世帯は合計で26.4％でした。

なお、金融資産保有額の中央値は「550万円」で、預貯金以外の金融資産を含めれば「500万円以上」の世帯も一定数存在するといえるでしょう。



2024年水準で「必要な老後資金」をクリアしている60歳代も「少数派」

総務省統計局「家計調査報告（家計収支編）2024年（令和6年）平均結果の概要」によると、 65歳以上の夫婦のみの無職世帯（夫婦高齢者無職世帯）では、可処分所得が22万2462円に対し、消費支出は25万6521円で、毎月3万4058円が不足しています。

老後30年間で不足する金額は

・3万4058円×12ヶ月×30年＝1226万880円

となり、「老後2000万円問題」は、2024年時点の水準では「老後1200万円問題」になっている可能性もあるでしょう。

ここで再度「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」を参照すると、金融資産保有額（金融資産を保有していない世帯を含む）が「1000万円～1500万円未満」は8.7％で、先の26.4％と合わせると「35.1％」となります。1000万円台まで裾野を広げても、やはり60歳代での達成率はあまり高いとはいえないようです。

大企業などでは、年齢によらない評価制度や、老後の再雇用・定年延長に向けた取り組みが始まっています。しかし、長期投資を含めた個人レベルでの計画的な資産形成も、いまだ重要といえる点に変わりないようです。



まとめ

老後資金の話題には不安があるかもしれませんが、世間の平均や「2000万円」という数字を深刻に捉える必要はないのかもしれません。

備える金額は人それぞれであり、働き方や資産形成の方法も多様化しているようです。今ある資産とこれからの収入・支出を見つめ直し、自分の老後を主体的に作ることが、確かな備えになるのではないでしょうか。



出典

J-FLEC（金融経済教育推進機構）家計の金融行動に関する世論調査 2024年

総務省統計局 家計調査報告［家計収支編］2024年（令和６年）平均結果の概要

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー