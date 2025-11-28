の大人気シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」最終シーズンの配信開始に伴いアクセスが殺到した結果、再びNetflixのサーバーがダウンしたようだ。米などが報じている。

11月27日午前10時（日本時間）に「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」VOL 1（第1話～第4話）が配信されると、何万人ものユーザーが一斉にアクセス。海外メディアによれば、画面には「問題が発生しました」とのエラーメッセージが表示され、一時的に視聴できない状況となった。サービスの停止は約3分間で、5分以内には全アカウントで復旧したという。ネット上では「Netflixすら“裏側の世界”に落ちた」と話題になった。

Netflixが「ストレンジャー・シングス」でサーバーダウンを起こしたのは今回が初めてではない。2022年7月にシーズン4の最終2話が配信開始された際にも同様のトラブルが発生。さらに、2024年の「ジェイク・ポールvsマイク・タイソン」配信時にも多数のユーザーがアクセス障害を報告していた。

こうした事態を踏まえ、最終シーズンの配信前日には共同クリエイターのロス・ダファーが「Netflixはクラッシュを避けるために帯域幅を30％増やした」とInstagramに投稿していたが、完全に回避することはできなかったようだ。なお、ロスはユーザー側に対しても、テレビの設定を見直し「余計な」機能を手動でオフにするよういた。

「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」VOL 1（第1話～第4話）はNetflixで配信中。VOL 2（第5～7話）は12月26日（金）10時、フィナーレ（第8話）は2026年1月1日（木）10時より世界独占配信。

