BTS¡¦J-HOPE¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ËÅÐ¾ì¡ª¡È´°Á´ÂÎ¡É¤Ç²á¤´¤·¤¿LA¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¸ì¤ë¡ÖÍèÇ¯¤Î½Õ¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡ÚPHOTO¡Û
BTS¤ÎJ-HOPE¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØELLE¡Ù¤Î12·î¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢J-HOPE¤¬»ý¤Ä¼«¿®¤ÈÂ¸ºß´¶¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê¥ê¥º¥à¤ÈÌµ¸Â¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇJ-HOPE¤Ï¡¢º£Ç¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´16ÅÔ»Ô¡¦33¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ë¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖHOPE ON THE STAGE¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ìó52Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
J-HOPE¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤³¤ÎÂç¤¤Ê¸ø±é¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¿®Íê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¬°ìÈÖ¡ÈJ-HOPE¤é¤·¤¤¡É¤È³Î¿®¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
2018Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥×¡ØHope World¡Ù°Ê¹ß¡¢º£Ç¯¤Ï¡ØSweet Dreams (feat. Miguel)¡Ù¡ØMONA LISA¡Ù¡ØKillin¡Ç It Girl (feat. GloRilla)¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê³Ú¶Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¿È¤Î²»³ÚÀ¤òÃµº÷¤·¤Æ¤¤¿J-HOPE¤Ï¡¢ÁÏºî¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢É½¸½¤·¤Æ¡¢È¿±þ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤ä¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¿§¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²Æ¤ËBTS¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¿·¥¢¥ë¥Ð¥à½àÈ÷¤Î¤¿¤áLA¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÁ´°÷¤Ç²á¤´¤·¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¤³¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í»×¤¤½Ð¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë·ò¹¯Åª¤ÇÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¤³Ú¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢²¹¤«¤¤»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Î½Õ¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢´°Á´ÂÎ¤Ç¤Î³èÆ°ºÆ³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢J-HOPE¤Î»£±Æ¥«¥Ã¥È¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡ØELLE¡Ù12·î¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þJ-HOPE ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1994Ç¯2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥ç¥ó¡¦¥Û¥½¥¯¡£2010Ç¯¤ËBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê¸½HYBE¡Ë¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ê¡¢2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¤È¥ê¡¼¥É¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³èÆ°Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡ÖJ-HOPE¡×¤Ï¡¢Ì¾»ú¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ç¥ó¡Ê±Ñ¡§Jeong¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Î¡ÈJ¡É¤È¡¢´õË¾¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë±ÑÃ±¸ì¤Î¡ÈHope¡É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÈ¢¤ò³«¤±¤ë¤ÈÄì¤Ë¤Ï¡Ø´õË¾¡Ù¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯4·î¤ËÆþÂâ¡¢2024Ç¯10·î17Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£