「あいの里2」ニノ＆隊長カップル、仲良し2ショット多数公開「性格全然違うのに居心地が良い」
【モデルプレス＝2025/11/28】Netflixの恋愛リアリティー番組「あいの里 シーズン2」に出演していたモデルでWebエディターの“ニノ”こと二宮なゆみが11月26日、自身のTikTokを更新。同番組でカップル成立した元海上自衛隊のレスキューパイロットの“隊長”こと佐藤禎之との2ショットを多数公開した。
【写真】「あいの里2」美男美女カップル「幸せオーラ全開」デートショット
ニノは「ニノと隊長比べてみた！性格全然違うのに居心地が良いのはなぜでしょう」とつづり、2人の出身地や性格、持病や家族構成などを比較した動画を投稿。ニノが、寝ている隊長に寄り添う写真や、ゴルフウェアに身を包んだ2人が笑顔を見せる写真など仲睦まじい様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「本当にお似合い」「幸せオーラ全開」「仲良しカップル」「2人の笑顔が素敵」といったコメントが寄せられている。
同番組は35歳から60歳の男女が人生最後の恋を求め、ラブヴィレッジにある古民家で自給自足の共同生活を送る恋愛バラエティで、2人は2024年に放送されたシーズン2でカップル成立した。（modelpress編集部）
「あいの里2」ニノ＆隊長カップル「比べてみた」2ショット多数公開
「あいの里2」ニノ＆隊長カップルの2ショットに「本当にお似合い」と反響
