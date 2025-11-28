仮面高校生の妹で話題・すなずりかりん、ミニスカショット公開「彼女感最高」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/11/28】インフルエンサーのすなずりかりんが11月26日、自身のInstagramを更新。銀杏並木での写真を公開し、話題となっている。
【写真】仮面高校生の妹でバズった20歳「彼女感最高」美脚見せミニスカ姿
すなずりは「明治神宮外苑の銀杏並木行ってきたよー」とコメントし、黄色く色づいた落ち葉が敷き詰められた銀杏並木での写真を公開。ベージュのファージャケットにブラウンのミニスカ姿で様々なポーズを披露し、スラリと美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「はしゃいでて可愛い」「コーデおしゃれ」「スタイル良すぎ」「彼女感最高」などと反響が寄せられている。
すなずりは、「仮面高校生の日常」というTikTokアカウントで兄と活動。ABEMAオリジナル恋愛番組「花束とオオカミちゃんには騙されない」（2023）で話題を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆すなずりかりん、ミニスカ姿で銀杏並木満喫
◆すなずりかりんの投稿に反響
