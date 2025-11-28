【犬であることを放棄】「被写体すぎる」愛犬の人間味溢れる“変な姿勢”に17万いいね！飼い主も困惑したその姿とは？【ママリ】

「もっと犬らしい姿勢して」愛犬の変すぎる姿勢に爆笑の17万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、愛犬との日常をXで発信している、ほたて(@hochiyamahochio)さんの投稿したお写真です。ペットを飼っていると驚くべき姿勢で寝ているのを見かけることがありませんか？





投稿者は「もっと犬らしい姿勢して」と愛犬の【変すぎる】姿勢をカメラに収めました。まるで足のむくみを取っているようなポーズに、思わず笑ってしまうはず。

©hochiyamahochio

©hochiyamahochio

変すぎる なにこれ

もっと犬らしい姿勢して

思わず「え！どうなっているの？」と声に出てしまいました。愛犬のほたて君、まるでソファのふちからポテッと落ちてきたような体勢です。上半身は脱力しているようですが、後ろ足はピンと伸ばした状態で奇妙なポーズですね…。



この投稿には「足のむくみ取るために壁に足立てかけてる私と同じだ」「ソファで寝る俺と同じ姿勢…」といった、同じポーズになったことがある方からの共感のコメントも寄せられていました。



なるほど、足にとって楽な姿勢なのかもしれませんね！とはいえあまり見かけることのないワンちゃんのポーズに驚きました。本人ならぬ本犬にしか意図はわかりませんね。ほたて君の犬らしくない変わったポーズに、笑いを誘われるお写真でした。

【歓喜】そんな表情するの!?ファンシーラットの食レポ顔に2.4万いいね

小動物飼いの人なら誰もが胸キュンしてしまう、ファンシーラットのかわいい表情をキャッチした投稿をご紹介します。憤怒志太郎(@isozin_mazui)さんの投稿です。



憤怒志太郎さんの飼っているペットはファンシーラット。聞きなれないペットですが、表情豊かでとてもかわいい生き物です。そのかわいい姿がこちら。

©isozin_mazui

嘘みたいな顔、なにこれー！おでんちゃんコレはじめてたべたんだけどー！

完璧に笑っていますね。おいしいご飯をもらえて、うれしそうなお顔。小動物で、こんなにはっきりと笑っているような表情が見られるのは珍しいと思います。



この投稿には「とっても嬉しそうですね かわいい！」「とっても素敵な笑顔」といったリプライがついていました。笑顔がステキなファンシーラットの投稿でした。

【悶絶】愛犬に「あご」教えたい飼い主⇒愛犬の行動に4万いいね

ご紹介するのはチワマルのちくわ(@chikuwa__dayo_)さんが投稿したある写真。あなたの愛犬は「お手」や「マテ」を覚えていますか？芸を覚えてもらうには、教え方のコツも根気も必要です。最近では、「あご」という合図で飼い主の手にあごを乗せる芸も流行っているみたいです。



投稿者のチワマルのちくわさん。愛犬に、流行りの「あご」を教えようとしてるようですが…？愛犬はちゃんと覚えることができたのでしょうか。さっそく見てみましょう。

©chikuwa__dayo_

©chikuwa__dayo_

違う違う...

あと一歩で覚えられそうな「あご」。でも、ちくわちゃんはお手をしています。「お手だよね！」という得意げな様子がとても愛おしいです



この投稿に「お手はこう！」「かわいい！」などのリプライが寄せられました。芸の覚え途中もかわいい、なんとも癒やされる投稿ですね。「あご」の完成が楽しみになるかわいすぎる投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）