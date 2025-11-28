仮初めとはいえ、立派な部屋持ち親方だ。

貴景勝が引退、そして気になる親方の資質…《突き押ししか出来ないのにどんな指導ができるの？》

27日、相撲協会の理事会で元大関貴景勝の湊川親方（29）が、来年1月8日付けで常盤山部屋を継承することが承認された。名跡交換は行われず、今後は「湊川部屋」となる。

現在の常盤山親方（元小結隆三杉）は来年3月で65歳の定年。そのため、部屋付きの湊川親方が部屋を継いだ形だ。

貴景勝は元々の師匠である貴乃花の退職で、常盤山部屋に移籍。常盤山親方としても、いずれは一から育てた愛弟子の隆の勝に部屋を譲りたい。つまり、貴景勝はあくまで隆の勝が引退するまでの「中継ぎ」と見るのが順当だ。

「だから師匠交代に付きものの名跡交換を行わなかったのでしょう」と、角界OBが続ける。

「となれば、今後の湊川部屋は大所帯の相撲部屋になりそうです。貴景勝は将来の独立に備えて、今のうちから自分の弟子を集めたい。一方、常盤山親方と隆の勝も、将来の継承に備えて『部屋の弟子』を集めなくてはいけませんから。とはいえ、気がかりな点もある。部屋付き親方が独立に向けて内弟子を勧誘するケースは多いが、湊川部屋はその逆になる。いずれ独立する師匠の弟子と、部屋の弟子だが師匠の弟子ではない、という複雑な立場の両者が混在するわけですからね。貴景勝が独立する時に、どっちの弟子かで揉めなければいいのですが……」

弟子をめぐって揉めたケースもある。二所ノ関部屋の十両白熊は、もともと部屋付きだった中村親方（元関脇嘉風）の内弟子。中村親方は昨年独立したが、白熊は付いて行かずにまさかの残留。中村親方と二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）の間で、ひと悶着あったという。

本来の後継者である隆の勝はまだ31歳。引退は先だが、果たしてどうなるか。

◇ ◇ ◇

ところで、貴景勝は過去に2場所連続で「優勝に準ずる成績、優勝」を記録しながら横綱になれなかった。いったいなぜか。貴乃花の元弟子だからなのか。日本相撲協会・八角理事長を直撃すると、意外な答えが返ってきた。

