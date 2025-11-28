シトロエンC4マックスにブラックルーフ標準装備

ステランティス・ジャパンは、シトロエンのCセグメント・ハッチバックモデル『シトロエンC4マックス・ハイブリッド』の一部仕様を変更して発売した。

【画像】シトロエンC4マックス・ハイブリッドと新世代デザイン日本初導入のC3 全14枚

シトロエンC4マックス・ハイブリッドは、新世代シトロエンを象徴するフロントフェイスを採用したCセグメントのハイブリッドモデルで、同クラスの輸入車中でも最高の燃費性能を誇る。



また、身体を柔らかくホールドする『アドバンスト・コンフォートシート』と、“魔法の絨毯”と称される乗り心地をもたらすシトロエン独自のサスペンションを装備し、快適で上質なドライブを実現する。

今回のアップデートでは、ブラックのルーフを標準装備することにより、精悍でスタイリッシュな印象をさらに強調した。

ボディカラーとの鮮やかなコントラストが、C4マックス・ハイブリッドのモダンで洗練されたスタイリングを一層際立たせる。