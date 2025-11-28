丘みどり、“ハマっている”手芸を紹介 制作途中の作品も披露「可愛いクリスマス仕様ですね」「娘ちゃん喜びそう〜」
歌手の丘みどり（41）が27日、自身のインスタグラムを更新。手芸に“ハマる”オフ時間を伝え、制作途中の作品を紹介した。
【写真】「可愛い〜トナカイさん！」丘みどりが“ハマる”パンチニードルで作った手芸作品
丘が楽しんでいるのは「パンチニードル」。糸を通した専用の針（ニードル）を使って、布に“プスプス”と針を刺して生地に絵を描くようにステッチしていく技法の手芸だ。
投稿では「プスプス刺すだけ 私の癒し時間」とつづり、トナカイをモチーフにしたクリスマス感たっぷりの作品に挑む様子を写真で披露している。
コメント欄には「とても素敵なトナカイのパンチニードルですね」「可愛い〜トナカイさん！」「上手」「可愛いクリスマス仕様ですね」「娘ちゃん喜びそう〜」「ニードル 益々綺麗に仕上がって来ますね」「完成が楽しみですね」など、さまざまな反響が寄せられている。
丘は2005年8月「おけさ渡り鳥」でデビュー。17年大みそか『第68回 NHK紅白歌合戦』で初出場を果たした。プライベートでは、21年4月に一般男性と結婚。同年10月に長女（4）が誕生した。
【写真】「可愛い〜トナカイさん！」丘みどりが“ハマる”パンチニードルで作った手芸作品
丘が楽しんでいるのは「パンチニードル」。糸を通した専用の針（ニードル）を使って、布に“プスプス”と針を刺して生地に絵を描くようにステッチしていく技法の手芸だ。
投稿では「プスプス刺すだけ 私の癒し時間」とつづり、トナカイをモチーフにしたクリスマス感たっぷりの作品に挑む様子を写真で披露している。
丘は2005年8月「おけさ渡り鳥」でデビュー。17年大みそか『第68回 NHK紅白歌合戦』で初出場を果たした。プライベートでは、21年4月に一般男性と結婚。同年10月に長女（4）が誕生した。