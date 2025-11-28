ママが絵本を読み聞かせしていると、赤ちゃんが困惑する出来事が……！？動画に出てくるのは、生後7カ月の男の子けいくん。絵本に釘付けのけいくんが、ポカーンとかたまってしまう可愛らしい瞬間に「たしかに困惑の表情（笑）」「うちも同じことやってますw」と多くのコメントが寄せられました。



【動画】「あれ…？りんごの味がしない！」赤ちゃんの困惑している表情に注目

半袖のロンパースを着て、カーペットに座るけいくんの姿から動画は始まります。毎日の恒例、ママの絵本の読み聞かせを待っている様子のけいくん。むちむちの手足と、今にもこぼれ落ちそうなほっぺたで、幼い時期ならではのシルエットがなんとも可愛らしく映ります。



この日は、『くだもの（福音館書店、作： 平山和子）』という絵本を選んだママ。身近ないろいろな果物が、そのままの大きさで描かれ、次のページでは『さぁどうぞ』と、食べやすい大きさにカットされた果物が描かれている人気絵本です。



「りんご！さぁどうぞ」とママが絵本を読み、「あぁおいしい〜」とりんごを食べたふりをするママ。そんなママを見て、ごくりとツバを飲み込むけいくん。ママが、けいくんにりんごを食べさせるふりをすると、けいくんも口を開いてママの手をパクリ……！



口をもぐもぐとさせながらも、もちろんりんごの味はしないママの手に、切ない表情を見せるけいくん。そんなけいくんの気持ちを表すかのように、「味しない」と一言テロップが添えられます。



その後も次々と、『さぁどうぞ』と果物を食べさせる振りをするママ。そのたびにけいくんは口を開けて、食べるそぶりを見せます。やっぱり味がしない果物たちに、ぽかーんと開いた口がふさがらないけいくん……。頭には「？」が添えられ、「何回食べても僕には味がしないんだもん」…！ママがテロップで代弁します。



「おかしいな…」と言うかのような表情で頭を触りながらママを見つめるけいくん。それでも、「どうぞ」と手を出されると思わず口を開け、時にはよだれを垂らしてしまうけいくんがとても可愛らしく映ります。「全種類の果物を食べたけど僕はやっぱり…味しない」という笑いを誘うテロップとともに、切ない表情で絵本を見つめるけいくんでした。



動画を撮影したママ（＠oirakeikun）に話を聞きました。現在けいくんは、生後9カ月になっています。



ーー果物の味がしないことに、困惑するけいくんの表情を見たときのママのお気持ちを教えてください。



「ちゃんと本の内容を理解してる驚きと、言葉はなくても表情でけいくんの気持ちが分かったことに感動しました」



ーーけいくんの今のお気に入りの遊びは何でしょうか？



「最近はおもちゃに飽きてしまったのか、ペットボトルにビーズを入れたものをシャカシャカしたり、ゴルフボールを追いかけたり、空のペットボトルを転がしたりしています」



ーーママから見たけいくんは、どのようなお子さまでしょうか？



「表情が豊かな子だなと感じています。親の気持ちも敏感に感じとっている様子が表情で見られたりと、感受性が豊かなんだなと感じます」



Instagramでは、表情豊かで可愛らしいけいくんの、にぎやかな日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）