有名投資家・テスタ、含み損！保有するアメリカ株のワースト発表「株価はドルベースだと半値」
専業投資家のテスタが25日、自身のXを更新し、保有しているアメリカ株の含み損を報告した。
連日、保有株を紹介しているテスタは「持ってるアメリカ株のワーストはこちら。6年で超円安＆アメリカ爆上げの中 株価はドルベースだと半値 さらに6年配当無しちーん」と説明。
公開した画像では評価損益が「−481万7400円」となっている。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。
