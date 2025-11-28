安田成美（photo：逢坂聡） （C）ORICON NewS inc.

　俳優の安田成美が28日、自身のインスタグラムを更新。58歳の誕生日を迎え、朝に用意されていた長女・なつこさんからのプレゼントを公開した。

【写真】「素敵すぎます」長女が安田成美に送った、幼少期の写真付き誕生日プレゼント

　安田は「私の誕生日の朝に娘が早起きして朝食セッティング」と書き出し、食卓に並べられた朝食の写真を投稿。きれいにカットされたりんご、バナナなど果物が円を描くように並べられた小皿、パンなどとシンプルで洗練された朝食とその近くに「HAPPY BIRTHDAY」と書かれた赤い箱が置かれている。

　「プレゼントは手作りの赤いアルバム　昔の写真と沢山のメッセージ　有り難い」と、赤い箱の正体は誕生日プレゼントだった。開かれたページには、右側に子ども3人と、左側に大人3人が写っているように見え、幼少期と成長した姿を比較しているかのようだった。

　洒落た心遣いに喜びを伝えた安田に、コメント欄には「お誕生日おめでとうございます　愛に溢れ、幸せですネ」「おめでとうございます　素敵すぎます」「おめでとうございます　息っ子も可愛いけど娘っ子は最高ぉーですね　それにしても…のりさんにくりそつですね」などと、祝福するコメントと、プレゼントを称賛する声が寄せられている。

　安田は、1994年にお笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）と結婚。長男・かんたさん、次男・ぎんじさん、長女の二男一女が誕生している。