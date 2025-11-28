安田成美、子ども3人の幼少期＆現在の写真に反響「のりさんにくりそつ」 58歳誕生日に長女が“センスあるプレゼント”
俳優の安田成美が28日、自身のインスタグラムを更新。58歳の誕生日を迎え、朝に用意されていた長女・なつこさんからのプレゼントを公開した。
【写真】「素敵すぎます」長女が安田成美に送った、幼少期の写真付き誕生日プレゼント
安田は「私の誕生日の朝に娘が早起きして朝食セッティング」と書き出し、食卓に並べられた朝食の写真を投稿。きれいにカットされたりんご、バナナなど果物が円を描くように並べられた小皿、パンなどとシンプルで洗練された朝食とその近くに「HAPPY BIRTHDAY」と書かれた赤い箱が置かれている。
「プレゼントは手作りの赤いアルバム 昔の写真と沢山のメッセージ 有り難い」と、赤い箱の正体は誕生日プレゼントだった。開かれたページには、右側に子ども3人と、左側に大人3人が写っているように見え、幼少期と成長した姿を比較しているかのようだった。
洒落た心遣いに喜びを伝えた安田に、コメント欄には「お誕生日おめでとうございます 愛に溢れ、幸せですネ」「おめでとうございます 素敵すぎます」「おめでとうございます 息っ子も可愛いけど娘っ子は最高ぉーですね それにしても…のりさんにくりそつですね」などと、祝福するコメントと、プレゼントを称賛する声が寄せられている。
安田は、1994年にお笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）と結婚。長男・かんたさん、次男・ぎんじさん、長女の二男一女が誕生している。
【写真】「素敵すぎます」長女が安田成美に送った、幼少期の写真付き誕生日プレゼント
安田は「私の誕生日の朝に娘が早起きして朝食セッティング」と書き出し、食卓に並べられた朝食の写真を投稿。きれいにカットされたりんご、バナナなど果物が円を描くように並べられた小皿、パンなどとシンプルで洗練された朝食とその近くに「HAPPY BIRTHDAY」と書かれた赤い箱が置かれている。
洒落た心遣いに喜びを伝えた安田に、コメント欄には「お誕生日おめでとうございます 愛に溢れ、幸せですネ」「おめでとうございます 素敵すぎます」「おめでとうございます 息っ子も可愛いけど娘っ子は最高ぉーですね それにしても…のりさんにくりそつですね」などと、祝福するコメントと、プレゼントを称賛する声が寄せられている。
安田は、1994年にお笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）と結婚。長男・かんたさん、次男・ぎんじさん、長女の二男一女が誕生している。