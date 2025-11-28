“投資家”桐谷さん「高値の半分になったので、最近買い戻しました」 保有株発表
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が28日、自身のXを更新し、最近買った株を報告した。
【写真】日清から貰った大量のカップ麺！豪華な食事する桐谷さん
講演会などで多忙の桐谷さんは今回、「昨日は、日清食品の本社へ自転車で行って、役員の人と対談(しばらくしてYouTubeで公開) 日清食品は総合利回り4%の条件は満たしませんが、高値の半分になったので、最近買い戻しました」と説明。
続けて「左はお土産にいただいた日清食品の品物(帰り道、姪と偶然会ったので完全メシ2つあげました)右上は対談後頂いた食事」と写真を投稿した。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
