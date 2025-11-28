森香澄、ちいかわとわちゃわちゃで笑顔 質感を絶賛「意外と柔らかい」
タレントの森香澄が28日、都内で行われた『ちいかわと冬をたのしんじゃお！ セブン-イレブン×ちいかわ』PR発表会に参加した。
【写真】かわいいの渋滞⋯！うさぎとわちゃわちゃする森香澄
サンタをイメージした真っ赤なドレス姿で登場。ちいかわ、ハチワレ、うさぎも登壇して、森とわちゃわちゃ。「意外と柔らかかった」と森は質感の感想を語っていた。フォトセッションでは密着。「ぬくもり」と笑顔を見せた。また、新たに挑戦したいことを問われると「コンビニスイーツ大好き。私もコラボしたい」とちいかわに対抗していた。
コラボキャンペーンは、12月2日から全国の「セブンイレブン」店舗で開催される。
