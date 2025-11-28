EXILE°ìÂ²¡¦º½ÅÄ¾¹¨¡¡¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥â¥Æ¤ë¡×¤È»×¤¦½÷À·Ý¿ÍÌÀ¤«¤¹¡ÖÁê¼ê¤µ¤ì¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¡Ä¡×
¡¡EXILE¡¡TRIBE¡Ê°ìÂ²¡Ë¤Î7¿ÍÁÈ¡ÖBALLISTIK¡¡BOYZ¡×¤Îº½ÅÄ¾¹¨¡Ê25¡Ë¤¬27Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×(ÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥â¥Æ¤ë¡×¤È»×¤¦½÷À·Ý¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢º½ÅÄ¤È¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½÷À·Ý¿Í¤Ç°ìÈÖ¥â¥Æ¤ë½÷¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢º½ÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥â¥Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡È¤¢¤¶¤È¤¤¡É¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¹¥¤¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥±¥á¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¡£Áê¼ê¤µ¤ì¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»³Î¤¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¹¥¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»Ò¤Ï¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Á´Á³¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬¥â¥Æ¤ëÍýÍ³¤ò¿ä»¡¡£MC¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¤Ï¡Ö¹¶Î¬¤Ç¤¤Í¤§¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£