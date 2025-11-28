【WWE】SMACK DOWN（11月21日・日本時間22日／コロラド・デンバー）

【映像】実況も絶叫…覆面レスラー、マスクを“剥ぎ取られる”決定的瞬間

覆面姿の人気レスラーに悲劇が。試合中に相手のセコンドにマスクを剥がされる禁じ手を食らって敗北し、ファンも同情している。

日本時間11月22日に行われたWWE「SMACK DOWNN」で、“フラクシオム”ことネイサン・フレイザー&アクシオム組と“DIY”ことトマソ・チャンパ&ジョニー・ガルガノ組がタッグマッチで対戦した。

試合終盤にまさかの事態が。覆面レスラーのアクシオムがコーナーから攻撃を繰り出そうと準備していると、DIYのセコンドについていた女子スーパースター、キャンディス・レラエが審判の死角からアクシオムのマスクを強引に剥がしてしまう。

すかさず素顔を覆うアクシオムに対してガルガノがロールアップしてカウント3を奪い試合は決着。勝利を強奪する“禁じ手”発動にファンから「かわいそう」「最悪の女」「命とも言えるマスクを」「ちょっと顔見えた気がする」「アメプロでマスク剥がしはレアだな」「反則じゃないの？」「掟破りだ」と非難が集中した。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）