「うちの猫よりかわいい」のん、猫耳ダウン姿にファンもん絶！ 「ダメだ可愛すぎる」「きゅんとします︎」
俳優・アーティストののんさんは11月27日、自身のInstagramを更新。猫耳がついたダウンジャケット姿を披露しました。
【写真】のんのかわい過ぎる猫耳ダウン姿
コメントでは「小さいお耳が付いてる!!」「ダメだ、、可愛すぎる」「可愛いのん猫さん」「めっちゃお似合いです」「うちの猫よりかわいい」「のんちゃんにきゅんとします︎」「さりげないデザインって良いですね」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】のんのかわい過ぎる猫耳ダウン姿
「可愛いのん猫さん」のんさんは「可愛いダウンを自慢です」とつづり、4枚の写真を投稿。私服のクリーム色のダウンジャケットを着用したソロショットです。「小さめの耳と色にきゅんとしました」とあるように、ダウンのフードには猫耳のようなものがついており、とてもかわいらしいです。
「メガネもよく似合いますね」Instagramでたびたび私服を公開しているのんさん。12日にも黒いニットに眼鏡をかけた姿を披露し、ファンからは「誰もが好きになるのん」「メガネもよく似合いますね」などのコメントが寄せられました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
(文:熱帯夜)