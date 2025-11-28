ボーイズグループSEVENTEEN（セブンティーン）が27日、バンテリンドーム ナゴヤで、日本のドームツアーを開始した。ワールドツアー「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW＿]」を名古屋で開催した。

29〜30日にも同じ場所で2回公演を行った後、来月4日と6〜7日には京セラドーム大阪、同11〜12日に東京ドーム、同20〜21日にはみずほPayPayドーム福岡でツアーを続ける。

チケットが入手できなかったファンは、ライブビューイングとオンラインライブストリーミングを通じて現場の熱気を一緒に感じることができる。名古屋2日目の公演（29日）は、世界54の国と地域の1100の上映館でライブビューイングで中継される。大阪2日目（来月6日）、東京2日目（同12日）、福岡初日（同20日）の公演は韓国の劇場で見られる。大阪公演は3日間、オンラインライブストリーミングも並行される。

SEVENTEENは9月から仁川（インチョン）アジア競技場と香港カイタックスタジアム、北米5都市を回りながらワールドツアーを開催してきた。今回の日本ドームツアーを終えた後、来年3月、シンガポール、バンコク、フィリピンの大規模スタジアムでツアーを続ける。