¡Ø¥É¥é¥¯¥¨2¡Ù¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¥¢¥¤¥Æ¥à¥É¥í¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤È¼¡¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤!? ±¿¤Ë¸«Êü¤µ¤ì¤¿¤éËÁ¸±¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¥³¥ó¥×¤ÎÎ¹

¡¡ÆüËÜ¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¥Ð¥È¥ë¤òÄêÃå¤µ¤»¤¿¹ñ»ºRPG¤Î¶â»úÅã¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢Á°ºî¤«¤éÌó8¤«·î¤È¤¤¤¦Áá¤µ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¶ °Îî¤Î¿À¡¹¡Ù¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¹Âç¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ìËÁ¸±¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤¬³ÈÂç¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¼öÊ¸¤ÎÄÉ²Ã¤È¶¦¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤è¤êÀïÎ¬À¤Î¤¢¤ëÀïÆ®¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡Á°ºî¤ÎÂ¸ºß¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿·Í×ÁÇ¤È¶¦¤Ë¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤òÌ¥Î»¡£ÍâÇ¯¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Âè3ºî¤Ë·Ò¤¬¤ëÂç¤¤ÊÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¶ °Îî¤Î¿À¡¹¡Ù¤ÇÆÈÆÃ¤ÊÇû¤ê¥×¥ì¥¤¤ËÄ©Àï¤·¤¿Æ°²è¡£¤È¤É¥È¥É¤µ¤ó¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ø¡Ú¤æ¤Ã¤¯¤ê¼Â¶·¡ÛSFCÈÇDQ2Íî¤È¤¹¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤Ê¤¤ËÁ¸±¡ÃPart1¡Ù¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÈÇ¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¶ °Îî¤Î¿À¡¹¡Ù¤Ç¡ÖÁ´¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤«¤é¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤¿Çû¤ê¥×¥ì¥¤Æ°²è¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤«¤éÊõÈ¢¤òÆþ¼ê¤·¤Ê¤¤¤È¥²¡¼¥à¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤Î¥×¥ì¥¤¤ËÄ©Àï¤·¤¿Æ°²è¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÁ´¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥àÆþ¼ê¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÈÇ¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¶ °Îî¤Î¿À¡¹¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿Æ°²è¡£
¡¡Àè¤Ë¤â·Ú¤¯¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤ËËÜºî¤ÏÁ°ºî¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Ê¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥×¤Ï¤è¤ê¹Âç¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¿ô¤âÁ°ºî¤Î2ÇÜ¤È¤Ê¤ë80°Ê¾å¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÆ°²è¤Ç¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤«¤é¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤ÀÁ´¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¸¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤ÊÄ©Àï¤À¤¬¡¢¤È¤É¥È¥É¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤È¤·¤Æ¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë»ØÄê¤·¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤«¤é¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆþ¼ê¤·¤Ê¤¤¤È¼¡¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çû¤ê¤âÄÉ²Ã¡£
¡¡»ØÄê¤µ¤ì¤ë¾ò·ï¤Ï¡ÖÆ±¼ï¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬½Ð¸½¤¹¤ëÁ´¥¨¥ê¥¢¤Î¤¦¤Á¡¢º£¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤ÎÁø¶øÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¾¤Ë¥¨¥ê¥¢A¤ÈB¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¥¹¥é¥¤¥à¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÁø¶øÎ¨75%¤È50%¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¸½ºß¥¨¥ê¥¢A¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¥¹¥é¥¤¥à¤¬¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÍî¤È¤¹¤Þ¤ÇÀè¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë4ÃÊ³¬¤Î¥É¥í¥Ã¥×Î¨¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¤âÄã¤¤¤â¤Î¤Ï0.78%¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î³ÎÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤É¥È¥É¤µ¤ó¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¥É¥í¥Ã¥×±¿¤À¤è¤ê¤Î¿Ê¹Ô¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
½é²ó¤«¤éÄã¥É¥í¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÂÐ¾Ý¤â½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·
¡¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÀè¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¯¥ê¥¢¤Þ¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤â¶áÇ¯¤Î¥²¡¼¥àÄø¤Î»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤ËÜºî¤À¤¬¡¢¥É¥í¥Ã¥×±¿¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È¤É¥È¥É¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëËÜ¥×¥ì¥¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡±¿¼¡Âè¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½øÈ×¤«¤é¶ìÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ°²è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜ¥·¥ê¡¼¥ººÇ½é¤ÎÀïÆ®ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¡×½øÈ×¤È¸À¤¨¤Ð¥³¥ì¤È¤¤¤¦Å¨¡¢¥¹¥é¥¤¥à¡£
¡¡ËÁ¸±¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤È¤Ê¤ë¥í¡¼¥ì¥·¥¢¾ë¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï¥¹¥é¥¤¥à¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¤ª¥Ê¥á¥¯¥¸¤â½Ð¸½¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¥¹¥é¥¤¥àÁø¶øÎ¨¤Ï87.50%¤ÈÁ´¥¨¥ê¥¢¤Ç°ìÈÖ¤Î³ÎÎ¨¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÇû¤ê¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ºÇ½é¤ÎÅ¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥à¤Î¥É¥í¥Ã¥×Î¨¤ÏºÇ½øÈ×¤ÎÅ¨¤Ê¤¬¤é1/128¤Î0.78%¤ÈÄã³ÎÎ¨¡£±¿¼¡Âè¤Ç¤Ï½é¤ÃÃ¼¤«¤éÄ¹´üÀï¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¥²¡¼¥à³«»Ï¤«¤é35Ê¬¡¢ÃêÁª²ó¿ô92²ó¤Ç¥¹¥é¥¤¥à¤¬¤ä¤¯¤½¤¦¤ò¥É¥í¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÛÄê¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡Àè¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤É¥È¥É¤µ¤ó¤Ï¥í¡¼¥ì¥·¥¢¾ë¤ÎÀ¾Â¦¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÜÆ°¡£¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤ÄÁ°¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤ª¤ª¥Ê¥á¥¯¥¸¤ÎÁø¶øÎ¨¤¬Á´¥¨¥ê¥¢Ãæ¤ÇºÇ¹â¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼¡¤Î¥É¥í¥Ã¥×ÂÐ¾Ý¤Ë¡£
¡¡¤ª¤ª¥Ê¥á¥¯¥¸¤Î¥É¥í¥Ã¥×Î¨¤Ï1/32¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÃêÁª²ó¿ô20²ó¤ÎÎÉ¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥É¥í¥Ã¥×¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥¹¥é¥¤¥à¤ËÂ³¤¯½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤È¼¡¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤Çû¤ê¤ÎÃæ¤ÇÁ´¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¥É¥í¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤ÇPart1¤Þ¤ÇÅê¹ÆºÑ¤ß¡£
¡¡ËÜ¥×¥ì¥¤¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÏÆ°²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¸ÊüÁ÷¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡¿ÉÙ»ÎÏÆ ¿åÌÌ
Part1
