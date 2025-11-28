»°»³Î¿µ±¡¢¿·²ñ¼ÒÀßÎ©¡õ¿·¥¢ー¼Ì¸ø³«¡¡¡È¿Í¤È¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¡É¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯Â¤â
¡¡»°»³Î¿µ±¤¬¡¢¿·²ñ¼Ò ³ô¼°²ñ¼ÒStar Of Wonder.¤òÀßÎ©¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÈLife Community¡É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡ÈLife Community¡É¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¿·¤·¤¤³µÇ°¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¯Áê¸ß´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÈ¯Â¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡È¿Í¤È¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡É¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÈGOMASU¡É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢°û¿©»ö¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£Åìµþ µÈ¾Í»û¤Ë¤Æ¤¢¤ó¤«¤±¥Ñ¥¹¥¿ÀìÌçÅ¹¡Ø¿ÆÉã¤Î¤¢¤ó¤«¤±¥Ñ¥¹¥¿¡¢¡Ù¤ò12·î13Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢»°»³¼«¿È¤Î¼ÂÉã¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê°ì»®¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Life CommunityÆþ²ñ¼Ô¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç¡Ø¿ÆÉã¤Î¤¢¤ó¤«¤±¥Ñ¥¹¥¿¡¢¡Ù¤ÎÅ¹ÊÞ¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ø¤Î»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»°»³¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ÏÍèÇ¯ËÜ³Ê»ÏÆ°Í½Äê¡£»ö¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤ä¾ÜºÙ¤Ï¡¢¿·²ñ¼Ò¸ø¼°HP¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
