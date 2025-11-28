株式会社びねつは、全国の法定外福利厚生制度（※1 以下、福利厚生）を持つ企業に勤める男女533名を対象に「福利厚生に関する意識調査」を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

※1：企業が法律で義務付けられた「法定福利厚生」に加えて、自主的に導入する制度のこと



※2：2024年自社調べ

本ニュースのサマリー 現場ワーカーの約半数が“利用ゼロ” 制度理解も利用率もオフィスワーカーに劣る 「関係ない」「わかりにくい」「面倒」制度を遠ざける“3つの壁” オフィスは「学び」、現場は「急な出費」困りごと別に見る“役立つ福利厚生”の形 「使えば役に立つ」利用者の8割超が実感 福利厚生は“入社の決め手”より“定着のカギ”

現場ワーカーの約半数が“利用ゼロ” 制度理解も利用率もオフィスワーカーに劣る

今回の調査では、福利厚生制度の理解度・利用率において、働き方による明確な差が確認された。

勤務先の福利厚生制度をどの程度知っているかをたずねたところ、「知っている」と答えた割合はオフィスワーカーの64.2％に対し、現場ワーカーは43.3％と下回った。

画像：株式会社びねつ 2025年11月27日 プレスリリースより引用

また、過去1年間で「一度も使っていない」人はオフィスで32.9％、現場では46.5％にのぼり、現場ワーカーの約半数が“利用ゼロ”という実態が明らかになった。

画像：株式会社びねつ 2025年11月27日 プレスリリースより引用

「関係ない」「わかりにくい」「面倒」制度を遠ざける“3つの壁”

続いて、福利厚生の利用が0回だった人に理由をたずねたところ、共通して最も多かったのは 「自分には関係ない内容が多い」4割超、次いで「利用条件がわかりにくい」「手続きや申請が面倒」、現場ワーカーは同率で「時間が合わない」が上位だった。

働き方に関わらず、制度が整っていても“自分向けではない”と感じられるだけで利用意欲が大きく下がることが明らかになった。

画像：株式会社びねつ 2025年11月27日 プレスリリースより引用

オフィスは「学び」、現場は「急な出費」困りごと別に見る“役立つ福利厚生”の形

次に、働く人が抱える「困りごと」にも明確な傾向が見られた。

全体で最も多かったのは 「収入や家計のやりくり」 で、働き方を問わず大きな課題となっていることがわかる。そのうえで、働き方によって2位以下の悩みは大きく異なった。

オフィスワーカーでは、 「スキル・知識不足（キャリア形成）」が高く、自己成長やキャリアアップに関する不安がうかがえる。

一方で現場ワーカーでは、収入や家計のやりくりと同率で「急な出費への備え」「健康問題」が高く、より“日々の暮らしの足元に直結する不安”が強く表れる結果となった。

画像：株式会社びねつ 2025年11月27日 プレスリリースより引用

「使えば役に立つ」利用者の8割超が実感

次に、福利厚生を一度でも利用したことがある人に制度は役立っているか、をたずねたところ、8割超が「役に立つと感じる」と回答。さらに「全く感じない」は働き方に関わらず０％という結果になった。

福利厚生の活用が進めば「日常の支え」として社員に寄り添う存在となることがうかがえる。

画像：株式会社びねつ 2025年11月27日 プレスリリースより引用

福利厚生は“入社の決め手”より“定着のカギ”

福利厚生制度について「入社の決め手になったか」と「長く勤めたいという気持ちになったか」をそれぞれたずねたところ、採用時の大きな決定要因よりも、「働き続けたい」と思える環境づくりに強く作用する存在であることがわかった。

制度があることで「勤続意欲が高まる」と回答した人はオフィスワーカーでは6割超、現場ワーカーも5割超と非常に高く、“働き始めてから感じる価値”として、福利厚生は確かな役割を果たしている。

画像：株式会社びねつ 2025年11月27日 プレスリリースより引用

調査概要 ■調査方法：インターネット調査

■調査地域 ：全国

■調査期間：2025年10月29日(水)～10月31日(金)

■調査対象：全国の法定外福利厚生制度を持つ企業に勤める男女

■サンプル：533人

■留意事項：本リリースに記載されている各ワーカーは以下のように定義しています。

・オフィスワーカー：オフィス、デスクワークを中心とした働き方

・現場ワーカー：オフィス以外、現場を中心とした働き方

