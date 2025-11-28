高齢者施設向けに完全調理済みの安全・安心でおいしい冷凍食品の献立を提供しているクックデリ株式会社が１５日、第２回となる「クックデリファミリーデー」を大阪本社（大阪市西区）で開催した。

社員向けに取り組んでいる健康経営の一環として「腸活」をテーマに、家族にも食育体験プログラムを企画。職場の雰囲気や日々の業務を体験しながら、家族と一緒に食を通じた健康意識を深める貴重な機会となった。家庭で実践できる食習慣のポイントを学ぶセミナーのほか、腸内環境を整える食材を使ったランチや、ワークショップ、お野菜クッキー作り、野菜当てゲーム、オフィスツアーなど、多彩な体験プログラムを実施。野菜当てゲームでは、普段触れることの少ない野菜に子どもたちが興味津々で手を伸ばし、楽しみながら食への関心を深める姿が見られた。

開催後のアンケートでは、「会社全体で歓迎してくださるのを直接感じ、また実際に家族がどんな環境で、どんな方たちとお仕事をしているのかよく知ることもでき、行って本当に良かった」や、「子供はクッキー作りが楽しかったようです。野菜嫌いなのですが、普段は食べないほうれん草のクッキーを食べていました」などの声が上がった。

クックデリは、高齢者施設のための完全調理済み冷凍食品メーカー。毎日２０万食を約７０００施設に届けている。日本は超高齢化に伴い、高齢者施設が増える一方、人手不足という社会問題に直面。同社はそのような施設に向けて、完全調理済みの冷凍食品を提供することによって、施設では少ない人数で料理を提供することを可能にしている。