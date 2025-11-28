

イルミネーションの試験点灯 国営讃岐まんのう公園 香川・まんのう町吉野 27日

香川県まんのう町にある国営讃岐まんのう公園で27日、イルミネーションの試験点灯が行われました。

トナカイの目線の先には美しい景色が広がっています。

香川県まんのう町の国営讃岐まんのう公園で、29日に始まる「ウィンターファンタジー」を前に試験点灯が行われました。

20年目となる2025年は「空と海をむすぶ光」をテーマに、約65万球のLED電球が園内を彩ります。

（記者リポート）

「一面にイルミネーションがあって、普通に見てもとても綺麗なんですが、画面を通してみると空を泳ぐ海の生き物たちの姿も見ることもできるんです」

スマートフォンの無料専用アプリで景色を見ると、バーチャル映像が浮かび上がり、特別な演出を楽しむことができます。

（試験点灯に来た人―）

「あれがきれい。なんか虹みたいな」

「毎年来てるんですけど、ちょっと1年1年で違ったりしてるんで毎年楽しみに」

「ぜひ皆さんが全国から来ていただいたら地元が潤うんじゃないかなと」

「ウィンターファンタジー」は11月29日から2026年1月12日まで楽しめます。