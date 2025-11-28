VR3000 Wireless for Gaming+

finalは、ゲーミング完全ワイヤレスイヤフォン「VR3000 Wireless for Gaming+」を11月28日に発売した。価格は15,800円。

2024年に発売された「VR3000 Wireless」のソフトウェアとハードウェアを両面から見直し、より安定した接続性を実現したアップデートモデル。

ベースとなる有線イヤフォン「VR3000 for Gaming」の音源に込められた制作者の意図や狙いを正確に再現する音質をそのままに、ノイズキャンセリング機能を搭載して完全ワイヤレス化した。

レイテンシーが20ms(0.02秒)以下のワイヤレス通信を実現する「超低遅延USBトランシーバー」を同梱し、有線接続に匹敵する性能でゲームプレイをサポート。USB-C端子を搭載したPlayStation 5やNintendo Switchなどの家庭⽤ゲーム機やPC、スマホに対応する。

トランシーバー無しでもBluetooth接続が可能。Bluetooth 5.2準拠でコーデックはSBC、AACをサポートしている。

ゲームプレイの長時間使用を考慮して、疲れにくく、圧迫感の少ないアクティブノイズキャンセリング(ANC)を搭載。ANC ONで最大8時間の連続再生時間も実現。充電ケース併用では最大28時間再生できる。充電時間はイヤフォン、充電ケースともに2時間。

専用アプリ「final CONNECT」に対応し、ノイズキャンセリング/ながら聴き/OFFの3つのモードへの切り替えやお好みの音質に調整可能な「10バンドイコライザー」などの機能も使用できる。