人気コスプレイヤーのえなこが、「これが最後」くらいの覚悟で挑んだという写真集『エピローグ』のオフショット動画を披露。「集大成の重みがまた違うね！」「もうグラビア活動は止めるのですか？」など、反響が寄せられている。

【映像】えなこ、コスプレショット＆ビキニショット（複数カット）

バスト86、ウエスト59、ヒップ85という抜群のスタイルを持つえなこ。これまで自身のSNSで漫画『七つの大罪』のヒロイン・エリザベスのコスプレや、美ボディーあらわなビキニショットなど、美しいスタイルを披露してきた。

またえなこは2025年9月に、「これが最後」くらいの覚悟で挑んだという写真集『エピローグ』を発売。11月26日には、「グラビア活動の集大成…全部見せます」というタイトルで、YouTubeチャンネルを更新した。

動画ではタオルを被った花柄のビキニショットや、肌が透けた黒い衣装でベッドに横たわる姿、海辺でひもがほどけたビキニを抑える表紙撮影の様子など、写真集『エピローグ』の特別オフショットを披露している。

この投稿にファンからは「本当に実在してんのかよ パーフェクトすぎるだろ」「えなこりん、セクシーすぎ！たまらん」「開始0秒で可愛い！」など、絶賛のコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）