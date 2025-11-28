これだけの実力者ともなれば、掴んだ牌の危険度はすぐわかる。「大和証券Mリーグ2025-26」11月27日の第1試合で、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）がリーチ後に持ってきてしまった相手の放銃牌を、半ば諦めるようにツモ切りするシーンがあった。

【映像】園田、放銃を悟り切った手つき

園田といえば、Mリーグの中でも屈指の頭脳派雀士。その思考を語らせれば何分どころか何十分でもノンストップでしゃべくり倒す。自身の麻雀教室などでも、第1打のところから事細かに説明することもファンの間で知られている。そんな園田だけに、情報がかなり出た終盤であれば、牌の意味合いはほぼわかる。

南3局2本場は、供託にリーチ棒が3本も集まったボーナス卓。最低でも3600点の収入が確定しているだけに、どの選手も少しでも早くテンパイにたどり着こうとしていた。最初にテンパイしたのは園田だった。10巡目、二・五万待ちの平和でテンパイし即リーチ。ところが宣言牌の八万をKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）がチーして、4・7筒待ちでテンパイ。さらに11巡目、TEAM雷電・本田朋広（連盟）も1・4索待ちで追っかけリーチ。あっという間に3人がテンパイし、供託争奪戦が始まった。

決着はすぐについた。園田が一発で引いてしまったのは7筒。半ば諦めたかのように、パンと7筒をツモ切りしたが、伊達からすかさずロン。実況・小林未沙も「珍しく園田の手が震えていました」と伝えると、ファンも「知ってた」「悟ったな」と同情していた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

