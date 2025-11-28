¸µÏÂµí¡¦¿åÅÄ¡¢¿·ÁêÊý¸õÊä¤À¤Ã¤¿¸åÇÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¹ðÇò¡ª¡Ö1¿ÍÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¡ÖÆ±¤¸»öÌ³½ê¡×
¡¡ÏÂµí¤ò²ò»¶¤·¤¿¿åÅÄ¿®Æó¤¬¡¢Ì¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤È¡¢¿·¤·¤¤ÁêÊý¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿åÅÄ¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¿·¤·¤¤ÁêÊý
¡¡¸«¼è¤ê¿Þ¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥É¥Ã¥¥ê¿·´ë²è¤Ï¡¢À¤´Ö¤Î¡ÖÀê¤¤¡×¥Ö¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀê¤¤¤Ã¤ÆÁ´ÉôWiki¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£ÌÜÅª¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¿®ÍÑ¤µ¤»¡¢Â¾¤Ç¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤¡Ö½é½Ð¤·¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥³¥Ã¥½¥ê¤È°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿Í°ìÇÜ·Ù²ü¿´¤Î¶¯¤¤¥Ê¥À¥ë¤È¿åÅÄ¿®Æó¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¿åÅÄ¤È¥Ê¥À¥ë¤Ï¶¦¤Ë¿Í°ìÇÜ·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»Å³Ý¤±¿Í¤Ç¤¢¤ëÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡¢¥ê¥ê¡¼¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤é¤¬¡¢Î¢¤«¤éÀê¤¤»Õ¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¹âÅÙ¤Ê¾ðÊóÀï¤òÅ¸³«¡£»Å³Ý¤±¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢²ò»¶Ä¾¸å¤Î¿åÅÄ¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤äÌ¡ºÍ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÃµ¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Àê¤¤»ÕÌò¤Î½÷Í¥¤¬¡Ö¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¤«¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¿åÅÄ¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¤¡×¤È¹ÎÄê¤·¤¿¡£¿åÅÄ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¡¢¡Ö·à¾ì¤ÇÌ¡ºÍ¤ä¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌ¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢Î¢¤Ç¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿À¹»³¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¤Ê¿åÅÄ¤µ¤ó¤½¤¦¤Ê¤ó¤ä¡£Ì¡ºÍ»Õ¤À¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»Å³Ý¤±¿Í¤¬¡Ö¿åÅÄ¤µ¤ó¤è¤ê¥¥ã¥ê¥¢¤¬Ã»¤¤Êý¤ÇÃµ¤½¤¦¤È¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¿åÅÄ¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤³¡¢¤¢¤Î¿Í¤¤¤¤¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸åÇÚ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¸åÇÚ¤ËÌÜÀ±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¤¬¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¼ÁÌä¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤È¡¢¿åÅÄ¤Ï¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢¡ÖÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ç¤·¤«Ãµ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¿åÅÄ¤Ï¡¢Àê¤¤»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¤½¤¦¤«¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»Å³Ý¤±¿ÍÂ¦¤¬¡Ö3¿Í¤°¤é¤¤¤ÎÃæ¤«¤é¹Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÄÉµá¤·¤¹¤®¤¿·ë²Ì¡¢¿åÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢3¿Í¤âÉâ¤«¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÈÝÄê¡£¼Â¤Ï¿åÅÄ¤Ë¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç¸õÊä¤¬¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎÏÃ¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¡Ö1¿ÍÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï·ë¶É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤¬¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ä¤á¤È¤³¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ÎºÝ¡¢¿åÅÄ¤Ï¡Ö1¿ÍÏÃ¤·¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é½Ð¤·¡×¤È½é¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£