日本ハムの田中正義投手が２８日、北海道北広島市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２８００万増の１億円でサインした。「ぴったり１億円もらいました」と明かし、頰を緩めた。来季プロ１０年目での大台到達。ソフトバンクから移籍した２３年の年俸は１２００万円だった。３年で８倍以上の昇給に「想像していなかった。ありがたいのひと言です」と感慨がこもった。（金額は推定）

開幕から抑えを任された今季は４９試合に登板して１勝１敗１３セーブ、１２ホールド、防御率１・３２。球団からは「１年間本当によく頑張ってくれた」とねぎらわれたといい「評価もすごくしてもらった」と感謝した。

ただ、安定感を欠いた中盤からは守護神の座を譲り、中継ぎに回った。「すごく悔しい１年だった。この借りを絶対返すという気持ちで来シーズンに臨みたい。もっと安心感をまわりにもってもらえるような選手になりたい」と雪辱に闘志。今季以下の防御率と５０試合登板を目標に掲げ「来年は文句のないボールと成績で優勝に貢献できるように頑張ります」と意気込んだ。