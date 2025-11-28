11月26日（水）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが放った“名言”が注目を浴びた。

©ABCテレビ

この日のテーマは「週末にいい肉食べたい！」。今週末11月29日の“いい肉の日”にオススメのごちそうメニュー「牛ヒレカツ」を辻調理師専門学校の大西章仁先生から教わった。

ジューシーな厚切りの牛ヒレ肉にサクサクの衣をまとわせた贅沢な一皿。そこでDAIGOと先生も、最近楽しんだ「贅沢なこと」についてトークをくり広げた。

大西先生の“贅沢”は「レストランに行くこと」。料理学校の先生という仕事柄、評判の店のメニューに関心があるのはもちろんのこと、「（自分への）ご褒美として、おいしいレストランへ食べに行くことはします」という。

©ABCテレビ

【動画】“いい肉”のおいしさを最大限に引き出すプロのコツも伝授！

一方、DAIGOにとっての“贅沢”とは？ 先生が質問すると、「贅沢…」としばし考え込むDAIGO。まもなく、万感の思いを噛みしめるかのようなしみじみとした表情で「“毎日が贅沢”かなって…」と名言めいた答えをくり出した。

しかし、具体的なことは何ひとつ語られていない、あまりにもフワッとした回答に「どういうことでしょ？（笑）」と先生がつっこみ、答えに窮したDAIGOが笑って誤魔化す事態に。どうやらDAIGO、あまり深く考えずに“名言”を放っていたようだ。

だがその後、「でも、お子さんと楽しい時間を過ごすのは贅沢なことだと思う」という先生の“助け船”に救われ、「ホントにそう。妻と一緒に過ごす時間も贅沢ですし」とうまくまとめることに成功。

©ABCテレビ

再び「毎日が贅沢です」とはにかんだ笑顔を見せるDAIGOに、視聴者からは「家庭が贅沢って、普通はなかなか言えない。うらやましい！」「ちょっと照れてはにかんでいたDAIGOさん☆可愛いね」「家に美しいあの人がいる毎日。そりゃ贅沢だよ～」などの反応が寄せられていた。

（※レシピ）

牛ヒレカツ

＜材料（2人分）＞

牛ヒレ肉（2㎝ 厚さ） 2枚（200g）

溶き卵 1/2個分

マスタード 大さじ1

小麦粉 適量

生パン粉 100g

とんかつソース 80ml

練りからし 小さじ2

ベビーリーフ 20g

ドレッシング 適量

塩 適量

黒こしょう（粗びき） 適量

揚げ油 適量

＜作り方＞

（1）牛ヒレ肉は室温に戻しておく。

（2）溶き卵にマスタードを混ぜ合わせる。

（3）牛肉に塩、黒こしょうを両面にふり、小麦粉、（2）、生パン粉の順につけ、180度の揚げ油で約2分揚げる。

（4）（3）を網の上に取り出して1分休ませる。

（5）とんかつソースと練りからしを混ぜ合わせる。

（6）器にカツを切ってベビーリーフと共に盛り、カツに（5）をかけ、ベビーリーフにドレッシングをかける。

【TVer】レシピ動画はこちら

©ABCテレビ

なお、「牛ヒレカツ」の調理の様子は、11月26日に料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。