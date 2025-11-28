毎日ワンオペ育児をしていると、余裕がなくてしっかり子どもと向き合えないこともありますよね。今回は、そんな余裕のなさを後悔した人のエピソードをご紹介します。

赤いハート

「うちは夫の帰りが遅く、平日は常にワンオペ育児。4歳の娘は気が強くてワガママで、一度嫌となったらもうずっと嫌という性格。正直、毎日相手をするのに疲れていました……。

ある日の夜、寝る時間になったら娘が『ハサミがない！』『ママ探してよ！』と怒り出して。『もう寝る時間だから明日にしよう』と言っても聞かない娘に『うるさい！ いい加減にして！』『そんなワガママ言う子もう知らない！』と怒鳴って泣かせてしまいました……。

泣きじゃくる娘をどうにか寝かしつけ、翌朝になってテーブルの上を見たら、『ママありがとう』と書かれた手紙が。娘に話を聞くと、その手紙に赤い折り紙をハート型に切り抜いてくっつけたかったそう。だからハサミが必要だったんですね……。

どうして事情も聞かずに怒鳴ってしまったんだろう……。娘の気持ちを思うと申し訳なくて……。忙しくて余裕がないとはいえ、娘を悲しませてしまったことを反省しました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ ワガママを言うのは子どもなりに理由があるからなのでしょうが、余裕がないときはしっかり聞いてあげられませんよね……。一生懸命、手紙を書いてくれていたのだと思うと、胸が痛みます……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。