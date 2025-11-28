路地裏の粋な料理店で季節の味と香りを味わう　素材を活かして丁寧に、割烹の魅力があふれていた

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・飯田橋の老舗の日本料理店『季節料理姿』です。

著名人に愛され歴史を重ねた小さな店で若き店主が腕を振るう

創業1963年。『熱海湯』のある小通りを行き交う学生に看板はお馴染みだが、敷居も価格も少し高くて大人向け。初めての一歩は社会人になってからという人が多い。

初代女将の時代には数々の著名人が通ったことでも知られ、二代目は大阪『浪速割烹き川（※『き』の字は本来、七が3つ）』出身。同じ店で修業を積んだ弟子が3代目として暖簾を継いだ。

料理は旬を生かしたおまかせコース。大ぶりのアユも丸ごと食べられるようにじっくり焼き上げるなど、素材を生かす丁寧な調理が光る。

7700円のコース、日本酒1100円〜

『季節料理 姿』（手前）7700円のコースより 八寸 （奥）日本酒 1100円〜 目にも鮮やかな「八寸」は9〜11品ほど

さらに予約客の顔を思い浮かべて好みの料理を盛り込むなど、細やかな心配りも忘れない。時を経て続く割烹の魅力は、まさに大人になった今だからこそより味わい深い。

『季節料理 姿』店主 （左）金谷慎之介さん、（右）ゆかさん

店主：金谷慎之介さん、ゆかさん「お食事の会話が弾むような器使いも楽しんでください」

『季節料理 姿』俳優の藤田まことさんなど、著名人も少なからず通った店だ

飯田橋『季節料理姿』

［店名］『季節料理姿』

［住所］東京都新宿区神楽坂3-10

［電話］03-3268-5587

［営業時間］17時〜22時

［休日］日・祝

［交通］地下鉄有楽町線ほか飯田橋駅B3出口から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、四万十の大きなアユの塩焼きや押し寿司の画像をご覧いただけます。

撮影／貝塚隆、取材／岡本ジュン

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

