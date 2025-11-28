京友禅・千總から着物のエッセンスを取り入れたドレスやジャケットのように纏える 「KIMONO GOWN」が発表

京友禅の千總から、「もっと自由に、着物の美しさを。」という思いから生まれた「KIMONO GOWN」が発表されました。

「KIMONO GOWN」は、着物のエッセンスを模様や技法、シルエットに取り入れながら、日本の伝統美を現代に向けて軽やかに表現した、ドレスやジャケットのように纏えるガウンです。

ラインナップは、着物と同じ手描き友禅・刺繍などを用いたハイエンドなラインの「KIMONO GOWN Ultimate」と、千總のアーカイブや自然からのインスピレーションを受けて描かれたデザインが特徴の「KIMONO GOWN」の２種。

KIMONO GOWN Ultimate

KIMONO GOWN Ultimate 月明かり

KIMONO GOWN Ultimate 陽光に包まれ

KIMONO GOWN Ultimate 明けゆく空

京友禅の着物と同じ技法で仕上げたハイエンドライン。裏地がついた仕立てで、ほどよい重みとやわらかなシルクが、豊かな着心地をつくりだします。同じ生地のベルトが付属し、さまざまなスタイリングでアレンジして楽しめます。

KIMONO GOWN

全16種の多彩なデザイン。現代のライフスタイルにあわせて自由に楽しめるスタンダードライン。千總の豊富なアーカイブと、自然へのまなざしからインスピレーションを得た、遊び心溢れるデザインが特徴です。明るいカラーリングと軽やかな着心地。同色のベルトでアレンジも楽しめます。

KIMONO GOWN Ultimate・KIMONO GOWN は、シルクの生地を採用。（※KIMONO GOWN「祇園祭」のみ、ラミー73%、シルク27%の生地を使用）デザインにあわせて厳選した生地の地紋や光沢の風合いが、豊かな奥行きを生み出しています。

「KIMONO GOWN」は、千總本店、千總オンラインショップ、その他千總取扱い店舗にて販売中です。

千總 「KIMONO GOWN」