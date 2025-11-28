小林洋行<8742.T>は急反発し、年初来高値を更新している。２７日の取引終了後、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について取締役会で決議したと発表した。自己資本利益率（ＲＯＥ）５％以上の達成に向け、株主還元の取り組みに関して株主資本配当率（ＤＯＥ）の導入を検討するなどとしており、材料視した買いが入っている。



小林洋行はあわせて９月に開示した自社株買いの一部について、取得総数３５万株、取得総額１億２２５０万円を上限とし、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で実施すると発表。２８日午前１０時ごろ、３０万８７００株を買い付けたと明らかにした。取得総額は１億８０４万５０００円だった。



出所：MINKABU PRESS