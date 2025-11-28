・ＪＣＲファの上げ足鮮烈、波状的な投資資金の流入で１年半ぶり８００円台乗せ

・ＡＫＩＢＡが大跳躍で長短移動平均線クリア、メモリー市況高騰を背景に投資資金を誘引

・ラクオリアがＳ高、ア・ステラスとの共同研究の新規標的追加で一時金４億円を受領

・中越パが急伸し７年１０カ月ぶり高値圏に浮上、期末配当予想を１０円増額修正

・イーソルはＳ高、データ管理ソフトウェアが「ニンテンドースイッチ２」に採用

・ＤｙＤｏが反発、第３四半期は増収減益も最終損益が通期計画上回る

・エンビプロの物色人気加速、レアアース関連の出遅れで投資資金の攻勢本格化

・ヘッドウォが続急伸で３０００円台復帰、マイクロソフト上位パートナー認定資格を取得

・ダイトーケミがカイ気配で一気に水準切り上げ、株主優待発表で積極的な株主還元に注目集まる



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



