▲初回盤ジャケット

NEWSの増田貴久が2月に東京・大阪で開催した、自身初のソロライブ＜増田貴久 1st LIVE 喜怒哀楽＞の模様を完 全収録した Blu-ray & DVD が2026年1月14日(水)に発売されることが決定した。あわせてジャケットデザインや収録内容も一挙公開された。

1st ソロアルバム『喜怒哀楽』を引っ提げ、フェスティバルホール、東京ガーデンシアターで行われた初のソロライ ブ。ステージ演出から衣装、照明にいたるまで増田貴久がプロデュースし、音楽に真摯に向き合い全身全霊を注ぎ込んだライブの模様が鮮明に刻まれる。

アカペラ歌唱での幕開けに、バンド・ダンサー・20 名を超えるストリングス奏者が加わり、豊かなボーカルとダンススキルで魅せる豪華な音のアンサンブルは必見。

アルバム『喜怒哀楽』収録曲に加えて、約18年ぶりのパフォーマンスとなった「Pumpkin」、ファンから高い支持を得 る「Remedy」など貴重な初期のソロナンバーや、「ミソスープ」など懐かしい楽曲の数々も余すことなく収録される。

さらに初回盤特典として、増田貴久が生みの親のキャラクター「ネコます」のぬいぐるみ用着せ替えコスチュームが同封。卯年を迎えるカウントダウンライブで増田が着用した伝説の衣装をネコますサイズで再現した、ファン必携のアイテムとなっている。

加えてライブの風景を収めたポスター2枚も封入。表は増田貴久、裏はネコますのスペシャル仕様に。通常盤には、打ち合わせから感動の千秋楽、その舞台裏まで全てに密着したメイキング映像「喜怒哀楽 - Behind the scene -」を収録。ポストカード4枚に加えて、「喜怒哀楽」ジャケット風デザインのオリジナルロゴステッカーも封入されている。

▲通常盤ジャケット