金沢のMF熊谷アンドリューと塚元大が今季で契約満了
ツエーゲン金沢は28日、MF熊谷アンドリュー(32)とMF塚元大(24)が今季限りで契約満了になると発表した。
熊谷は昨年7月に加入し、今季はJ3で18試合1得点。昨季加入した塚元は今季同1試合の出場となっている。それぞれクラブを通じて以下のようにコメントした。
▽MF熊谷アンドリュー
「ツエーゲン金沢のファン・サポーターの皆さんこんな自分を一年半応援していただきありがとうございました。皆さんの力強い声援のおかげで、勝利にもっていけた試合が何度も何度もあります。どんな状況でも一緒戦っていただきありがとうございました。最高のチームメイトに出会え、全員で昇格に向けて切磋琢磨できたことを本当に感謝してます」
「明日J2昇格に向けて絶対に負けられない試合があるので、ツエーゲンファミリー全員で戦い、J2昇格できるようにもう一度皆さんの力を貸してください。みんなで絶対J2昇格しましょう」
MF塚元大
「2年間、本当にありがとうございました。活躍するどころか、思うようにプレーすることすらできず、期待して待ってくださっていた皆さんには申し訳ない気持ちでいっぱいです。怪我なくプレーを続けられていれば、また違う景色が見えていたのかなと毎日考えてしまいます。それでも、この2年間サッカーのために自分のすべてを注ぎ、やり切ったと言える時間でした。後悔はありません」
「この先まだどうなるかわかりませんが、どんな形であれ、またどこかで皆さんにお会いできることを楽しみにしています。2年間、本当にありがとうございました」
熊谷は昨年7月に加入し、今季はJ3で18試合1得点。昨季加入した塚元は今季同1試合の出場となっている。それぞれクラブを通じて以下のようにコメントした。
▽MF熊谷アンドリュー
「ツエーゲン金沢のファン・サポーターの皆さんこんな自分を一年半応援していただきありがとうございました。皆さんの力強い声援のおかげで、勝利にもっていけた試合が何度も何度もあります。どんな状況でも一緒戦っていただきありがとうございました。最高のチームメイトに出会え、全員で昇格に向けて切磋琢磨できたことを本当に感謝してます」
MF塚元大
「2年間、本当にありがとうございました。活躍するどころか、思うようにプレーすることすらできず、期待して待ってくださっていた皆さんには申し訳ない気持ちでいっぱいです。怪我なくプレーを続けられていれば、また違う景色が見えていたのかなと毎日考えてしまいます。それでも、この2年間サッカーのために自分のすべてを注ぎ、やり切ったと言える時間でした。後悔はありません」
「この先まだどうなるかわかりませんが、どんな形であれ、またどこかで皆さんにお会いできることを楽しみにしています。2年間、本当にありがとうございました」