¡¡£Ê£Ã£Ò¥Õ¥¡ー¥Þ<4552.T>¡á¾å¤²ÂÁ¯Îõ¡£ÂçÍÛÀþ¤ò¼¨¸½¤·°ì»þ£¹¡¥£¸¡ó¹â¤Î£¸£°£µ±ß¤ÈºòÇ¯£µ·î°ÊÍèÌó£±Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£¸£°£°±ßÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï°äÅÁ»ÒÁÈ¤ß´¹¤¨Å·Á³·¿¥Ò¥ÈÀ®Ä¹¥Û¥ë¥â¥óÀ½ºÞ¡Ö¥°¥í¥¦¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¼çÎÏ¤È¤·¡¢Ä¾¶á¤ÏÌô²Á°ú¤²¼¤²¤ÎµÕÉ÷¤ò¿ôÎÌÁý¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤Ï±Ä¶È¹õ»úÅ¾´¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆÀ¸°åÌôÉÊ¤Ç¤Ï·ò¹¯¤Ê¿Í¤Î¹ü¿ñ¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿´ÖÍÕ·Ï´´ºÙË¦¤ò»È¤Ã¤¿ºÙË¦°åÌôÉÊ¡Ö¥Æ¥à¥»¥ë¡×¤Ê¤É¤Ç¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥Ï¥ó¥¿ー¾É¸õ·²¼£ÎÅ¹ÚÁÇÀ½ºÞ¡Ö¥Ñ¥Ó¥Ê¥Õ¥¹¥×¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¡×¤Ê¤É¿·Ìô³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ë¤á¤Æ¹âÆñÅÙ¤Î·ì±ÕÇ¾´ØÌç¤ÎÄÌ²áµ»½Ñ¡Ö£Ê－£Â£ò£á£é£î £Ã£á£ò£ç£ï¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¤³¦½é¤Î°åÌôÉÊ¡Ö¥¤¥º¥«ー¥´¡×¤ò¾å»Ô¤·¤Æ¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢³«È¯ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£³ô²Á¤Ï£±£°·îËö¤Î·è»»È¯É½¤ò·Àµ¡¤ËÃæÃÊ¤â¤ß¹ç¤¤·÷¤òÎ¥Ã¦¡¢º£·î²¼½Ü¤ËÆþ¤Ã¤Æµ¡´ØÅê»ñ²È¤È¤ß¤é¤ì¤ëÇÈ¾õÅª¤ÊÅê»ñ»ñ¶â¤ÎÎ®Æþ¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¡¢³ô²Á¤ÏÆ°Ãû¤·¤¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Á£Ë£É£Â£Á¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<6840.T>¡áÂçÄ·Ìö¤ÇÄ¹Ã»°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¥¯¥ê¥¢¡£ÆüÂ°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Ç¤â±ÀÈ´¤±ÌÜÁ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁýÀß¥á¥â¥êー¤ä¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥â¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¥á¥â¥êーÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¡¢ÊÆ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡äÀ½ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¼ÂÀÓ¤âËÉÙ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊÂç¼ê¤Î¥íー¥à<6963.T>¤È¤Ï£Á£É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³À¸À®£Á£É»Ô¾ì¤ÎµÞ³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿£Á£É¥µー¥Ðー¸þ¤±¼ûÍ×¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥á¥â¥êー²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ê¤É¥á¥â¥êーÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÉ¤¤É÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Åê»ñ»ñ¶â¤Î¿©»Ø¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥À¥¤¥Èー¥±¥ß¥Ã¥¯¥¹<4366.T>¡áÂçÉý¹â¤Ç£³ÆüÂ³¿¡£È¾Æ³ÂÎ½¸ÀÑ²óÏ©À½Â¤ÍÑ¤Î¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë´¶¸÷ÀºàÎÁ¤ÎÀ½Â¤¤ä¼Ì¿¿ºàÎÁ¡¢°åÌôÃæ´ÖÂÎ¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤¬¡¢º£´ü¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤Ê¿ä°Ü¤ò¤ß¤»¡¢£²£µÇ¯£´～£¹·î´ü¤Ï±Ä¶ÈÍø±×ÃÊ³¬¤ÇÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£±£´¡óÁý±×¤È£²¥±¥¿À®Ä¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥¶ÈÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë³ô¼ç´Ô¸µ¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£·Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËèÇ¯£³·îËö»þÅÀ¤Ç£±£°£°£°³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿Þ½ñ¥«ー¥É£Î£Å£Ø£Ô£±£°£°£°±ßÊ¬¡¢ÊÝÍ´ü´Ö£±Ç¯°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ï£³£°£°£°±ßÊ¬¤òÂ£Äè¡¢½é²ó¤Î£²£¶Ç¯£³·îËö¤Ë¸Â¤Ã¤Æ·ÑÂ³ÊÝÍ´ü´Ö¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º£³£°£°£°±ßÊ¬¤Î¿Þ½ñ¥«ー¥É£Î£Å£Ø£Ô¤òÂ£Äè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤¹¤ëÇã¤¤¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤Ï£²£¶Ç¯£³·î´ü¤Ë£¸±ß¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤ÏÁ°Æü½ªÃÍ´¹»»¤Ç£³¡ó¶á¤¯¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨Ì¤³ÎÇ§¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°¤ÎÇäÇã¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤´È½ÃÇ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¢¨Ì¤³ÎÇ§¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°¤ÎÇäÇã¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤´È½ÃÇ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS