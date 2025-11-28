Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、普段のラフな姿からイベント仕様のドレスアップ姿へ“変身”するビフォーアフターを投稿。ファンの間で大きな話題を呼んでいる。

【画像】佐久間大介すっぴん風ショット／しっとりまとめたピンクヘア×煌びやかブラックコーデに変身／北川景子らとの集合ショット／衣装が良く見える全身ショット

■佐久間大介「んじゃ、変身しますか！」

最初に公開したのは、柔らかなピンクヘアをラフに下ろしたナチュラルスタイル。ゆるっとしたグレーのニットから指先まで覆う“萌え袖”でピースし、ほぼすっぴんに見える素肌感たっぷりのショットで登場した。「ひっさびさに鼻の下にニキビでき男です (^^)」と明かす、肩の力が抜けた自然体の表情が印象的だ。

■『ナイトフラワー』公開前夜祭舞台挨拶では煌びやかブラックコーデに変身

その数時間後、映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）の公開前夜祭舞台挨拶に登壇した“本気モード”の姿も投稿。しっとりまとめた艶やかなピンクヘアに、光沢と凹凸のあるブラックのセットアップ。ジャケットには宝石のように輝くビジューが散りばめられ、インナーのタートルネックや大粒パール系アクセサリーがエレガントさを引き立てる。

SNSでは「変身前後どっちも好き」「スタイリング優勝」「スタイルおばけ」「美しさ更新してる」「カッコよすぎて見惚れる」「この衣装を着こなせるのはさっくんだけ」「王子様！」「ただただ美しい」などの声が相次いでいる。

■北川景子、森田望智、渋谷龍太（SUPER BEAVER）らとの集合ショットも

佐久間はInstagramでも「#ナイトフラワー 公開前夜祭 舞台挨拶登壇させていただきました！！」と報告し、オフショットを公開。

1枚目には、北川景子、森田望智、渋谷龍太（SUPER BEAVER）ら共演者と肩を並べてにこやかにピースする姿が収められており、舞台裏の和やかな空気がそのまま伝わってくる集合ショットとなっている。

2枚目以降の衣装がよく見える全身ショットでは、「今回のスタイリングも可愛い (^^)」と本人の言葉どおり、タートルネック×ロング丈パンツで縦ラインが際立ち、すらりとしたスタイルの良さが存分に発揮されている。真正面から撮影した角度や首を傾けたポーズも凛とした色気を放つ。

佐久間は「みんなで楽しくトークできて本当に楽しかったです (^^)」「明日から映画『ナイトフラワー』全国ロードショーになります！ぜひとも一緒に盛り上げてくださると嬉しいです (^^)」とファンへのメッセージで締めくくった。

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/